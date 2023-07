Fußball: Union Petingen holt deutsches 2. Liga-Talent

Der Elversberger Daniel Pantschenko versucht in der Spielzeit 2023/2024 sein Glück in der BGL beim Viertplatzierten des Vorjahres Union Titus Petingen. Auf Leihbasis stößt er zunächst für eine Saison aus dem benachbarten Saarland und hat dort vor allem in der Oberliga mit defensiven Qualitäten überzeugt.