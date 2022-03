Deutschland : Union und SPD wollen Koalitionsverhandlungen

Die Spitzen von Union und SPD wollen ihren Parteigremien Verhandlungen über eine große Koalition empfehlen.

CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft (SPD), und Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU) unterhalten sich am 17.10 zu Beginn der Sondierungsgespräche zwischen den Unionsparteien und der SPD auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin.

Deutschland steuert auf eine Neuauflage der großen Koalition aus Union und SPD zu. «Wir glauben, dass wir gemeinsam eine Basis finden können», sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel am Donnerstag nach nur zweieinhalbstündigen schwarz-roten Sondierungen in Berlin. Die SPD-Seite habe einstimmig dafür votiert, dem SPD-Konvent am Sonntag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorzuschlagen, sagte er nach der dritten Runde mit der Union.