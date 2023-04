Luxemburg: Uniqlo und Starbucks ziehen in die Fußgängerzone

Uniqlo kommt nach Luxemburg. Ein erstes Geschäft der Fashion-Marke wird im Herbst 2023 in der luxemburgischen Hauptstadt eröffnet, wie das japanische Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgibt. Der Laden zieht in die Grand-Rue 22, dem ehemaligen Zara, und wird auf 950 Quadratmetern das komplette Uniqlo-Basissortiment für Männer, Frauen und Kinder anbieten. «Wir freuen uns darauf, mit den Ortsansässigen, Grenzgängern und den vielen Besuchern dieser dynamischen und kosmopolitischen Stadt in Kontakt zu treten», so Taku Morikawa, Geschäftsführer von Uniqlo Europe, in der Mitteilung.