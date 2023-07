Deutschland: Unisex-Toiletten, veganes Essen – so nachhaltig soll die EM 2024 werden

Die Fußball-EM 2024 findet in Deutschland statt.

Die Uefa und die Organisatoren haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Fußball-EM 2024 in Deutschland zur nachhaltigsten Endrunde der Geschichte zu machen. Dazu gehören veganes Essen, kurze Wege und kostenlose ÖPNV-Tickets. Außerdem soll mit Unisex-Toiletten ein Zeichen gegen die Diskriminierung gesetzt werden. «Wir wollen uns als ein offenes und modernes Land mit einer vielfältigen Gesellschaft präsentieren», wird die deutsche Innenministerin Nancy Faser (SPD) auf der Uefa-Website zitiert.

Thomas Fischer, Experte der Deutschen Umwelthilfe (DUH), sagt zur Agentur SID bezüglich Nachhaltigkeit: «Wir haben eine sehr gute Verkehrs- und Sportstätteninfrastruktur, wir brauchen keine Inlandsflüge. Wir haben ein Mehrweg-Gebot für verzehrfertige Getränke und Speisen, wir haben regenerative Energien. Die Voraussetzungen in Deutschland sind sehr gut.» Fischer ist überzeugt, dass die EM zur «bisher umweltfreundlichsten der Geschichte» werden könnte.

Erneuerbare Energiequellen

Wie der SID berichtet, decke sich das mit der Vorstellung der Uefa, die erklärte, dass sie das Turnier im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli) zur «nachhaltigsten» EM der Geschichte machen möchte. So sollen beispielsweise Ticketinhaber am Spieltag den Nahverkehr kostenlos benützen dürfen. Außerdem soll der Strom in den Stadien aus erneuerbaren Energiequellen stammen.