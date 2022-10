Premier League : United-Coach verrät, warum Ronaldo bei Demütigung auf der Bank schmorte

Cristiano Ronaldo saß bei der bitteren 3:6-Pleite von Manchester United nur auf der Bank. Er wurde auch nicht eingewechselt. Erling Haaland entzückte derweil Pep Guardiola.

1 / 3 Keine gute Laune bei CR7. Getty Images Kein Wunder: Haaland und Foden demontierten ManUnited. AFP Es war eine herbe Pleite für den Manchester United Trainer Erik ten Hag. Action Images via Reuters

Manchester City bleibt in der englischen Premier League auch dank Stürmerstar Erling Haaland Spitzenreiter FC Arsenal auf den Fersen. Der ehemalige Torjäger von Borussia Dortmund traf am Sonntag beim 6:3 (4:0) im Stadtduell mit Manchester United dreifach und ist damit der erste Spieler, der in der Premier League in drei aufeinander folgenden Heimspielen einen Hattrick erzielte. Der Norweger hat damit in elf Spielen für ManCity 17 Mal getroffen. Schon in der Vorsaison gewannen die Citizens beide Derbys deutlich.

Keine Rolle im Spiel hatte der mehrfache Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Der 37-Jährige schmorte trotz des Ergebnisses nur auf der Bank. Doch warum eigentlich? ManUnited-Trainer Erik ten Hag gab nach dem Spiel die Antwort. «Ich wollte ihn heute aus Respekt vor ihm und seiner Karriere nicht einwechseln.» Kein Wunder: Der Glaube an ein Wunder hielt sich wohl in Grenzen, denn schon zur Pause lag man ja mit 0:4 zurück. Einige United-Fans verließen nach der schwachen Vorstellung ihrer Mannschaft bereits in der Pause das Stadion.

«Es ist wunderbar»

Nur glücklich war derweil City-Coach Pep Guardiola. So ließ Haaland ihn staunen. «Wir haben dieses unglaubliche Gefühl, dass er immer hungrig aussieht und so konkurrenzfähig ist. Die Zahlen sind beängstigend», sagte der Trainer von Manchester City nach dem beeindruckenden 6:3-Sieg am Sonntag gegen den Erzrivalen Manchester United.

Wie sein Sturmpartner Phil Foden schoss Haaland mit einem Dreierpack die Hälfte der Tore. Der 23 Jahre alte Norweger brachte damit das Kunststück fertig, im dritten Heimspiel nacheinander drei Treffer zu erzielen – als erster Spieler in der Geschichte der Premier League.

«Ich habe noch nie drei Hattricks in drei Heimspielen erzielt. Es ist wunderbar!», sagte Haaland der BBC. Und das auch nur in gerade acht Einsätzen in der englischen Fußball-Meisterschaft. «Ja, nicht schlecht! Wir haben sechs Tore geschossen, was kannst du sagen? Es ist unglaublich, zu Hause zu gewinnen und sechs Tore zu erzielen, ja, es ist schön», meinte der Torjäger, der vor dieser Saison von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war.