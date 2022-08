Premier League: United gelingt nach Traumtor und Slapstick-Einlage der Befreiungsschlag

Die Hausherren gingen in der 16. Minute durch ein Traumtor von Jadon Sancho in Führung.

Angesichts angekündigter Proteste der Manchester-United-Fans vor dem Heimspiel gegen Liverpool hatte sich Trainer Jürgen Klopp im Falle einer erneuten Spielverschiebung dafür ausgesprochen, dass diesmal die Reds die drei Punkte bekommen. «Ich hoffe wirklich, dass es nicht passieren wird. Aber wenn es passiert, sollten wir die Punkte bekommen», sagte der Liverpooler Coach vor dem Premier-League-Duell am Montagabend. Denn am 2. Mai des letzten Jahres hatte dieses Duell aufgrund von Fanausschreitungen verschoben werden müssen. Auch dieses Mal blieben die Proteste gegen die eigenen Clubbesitzer aus den USA nicht aus, das Spiel konnte aber durchgeführt werden.

Als die Partie dann rechtzeitig begann, schenkten sich beide nichts. Die Hausherren gingen in der 16. Minute durch ein Traumtor von Jadon Sancho in Führung. Wer nun dachte, Liverpool suche sofort den Ausgleich, der sah sich getäuscht. Die Red Devils powerten weiter und suchten sogleich das 2:0. Liverpool brauchte lange, um sich in Szene zu setzen und gefährlich vor dem United-Tor aufzutauchen. Glück hatte Manchester kurz vor der Pause, als der Ball nach einer Slapstick-Einlage – Fernandes schoss Martinez auf der Linie an – nicht im eigenen Tor landete.