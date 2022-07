Hitzewelle : Unklimatisiert arbeiten – wie produktiv ist das?

LUXEMBURG– Auf Hitzefrei angesichts hoher Temperaturen hoffen Arbeitnehmer im Großherzogtum vergeblich. In den nächsten Tagen wird auf den Arbeitsplätzen also alles etwas langsamer gehen, wie Studien belegen.

Meteolux kündigt für die nächsten Tage Temperaturen von über 30 Grad an . Schnell denkt man bei solchen Temperaturen an geplagte Personen, die draußen in sengender Sonne arbeiten müssen, mit hoher körperlicher Belastung. Doch was ist mit der Hitze bei Tätigkeiten mit wenig körperlicher Belastung, beispielsweise bestimmte Dienstleistungen oder im Büro?

Abgesehen von den Urlaubern wird also jeder in den nächsten Tagen an seinen Arbeitsplatz müssen. Auswirkungen auf die Leistung dürfte es aber durchaus geben. Auch wenn Hitze nicht auf alle Menschen den gleichen Einfluss hat, zeigen wissenschaftliche Studien, dass die Gehirnaktivität unter hohen Temperaturen leidet. Im Jahr 2018 wurden 44 Studenten der Harvard University zwölf Tage lang in zwei Gruppen aufgeteilt: 22 arbeiteten in einem klimatisierten Raum bei 21,5 Grad, die anderen 22 in einem nicht klimatisierten Raum bei 26,5 Grad.