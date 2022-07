Beschuss durch Rebellen : Uno gibt Ukraine Mitschuld an tödlichem Angriff auf Pflegeheim

Bei Kämpfen im März kommen zahlreiche Pflegeheimbewohner zu Tode. Ukrainische Stellen sprechen von einer heimtückischen Aktion prorussischer Rebellen. Ein UN-Bericht sagt jetzt, dass diese Darstellung unvollständig war.

Ein UN-Bericht hat ukrainischen Truppen eine Mitverantwortung am Angriff russischer Rebellen auf ein Pflegeheim in der Region Luhansk Anfang März zugewiesen. Ukrainische Soldaten hätten wenige Tage vor dem Angriff Stellungen in dem Gebäude in Stara Krasnjanka bei Sjewjerodonezk bezogen und es damit praktisch zu einem Ziel für Angriffe gemacht, hieß es in einem Bericht des UN-Kommissariats für Menschenrechte. Am 11. März hätten prorussische Rebellen dann mit schweren Waffen auf die Anlage geschossen, in der 71 Bewohnende und 15 Angestellte ohne Strom und Wasser ausharrten.