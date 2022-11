Luxemburg : Unruhige Halloween-Nacht – Verletzte bei mehreren Unfällen

Der Montagabend war für die Rettungsdienste in Luxemburg nicht gerade ein ruhiger Abend. Im ganzen Land ereigneten sich mehrere Unfälle, bei denen nach Angaben des CGDIS vom frühen Dienstag mindestens fünf Personen verletzt wurden. In der Rue de Luxembourg in Steinfort stießen gegen 18 Uhr zwei Autos zusammen, dabei wurde eine Person verletzt. Um 23.30 Uhr stürzte ein Motorradfahrer in Diekirch, knapp 20 Minuten später wurde auf dem Boulevard Kennedy in Esch/Alzette ein Fußgänger angefahren.