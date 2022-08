Bochum-Star nach Bayern-Pleite : «Uns wurde von der ersten bis zur 90. Minute der Arsch aufgerissen»

Stürmer Simon Zoller hat nach der höchsten Heim-Niederlage des VfL Bochum in der Bundesliga-Historie Alarm geschlagen. «Wir müssen schleunigst Lösungen finden, um dahin zu kommen, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir rennen teilweise rum wie ein wilder Vogelhaufen. Es ist brutal bitter», sagte Zoller nach dem 0:7 (0:4) am Sonntag gegen den FC Bayern.

«Keinen Mumm, keine Eier»

Vom Anpfiff an hätten sie keinen Mumm, keine Eier gehabt, hätten jeden Ball zum Gegner gespielt, krasse Fehler gemacht, so Zoller. Am kommenden Freitag muss der VfL beim SC Freiburg antreten. «Das wird für uns auch nicht einfacher, denn das ist auch eine wirklich tolle Mannschaft», sagte Trainer Thomas Reis (48), der den VfL 2021 zurück in die Bundesliga geführt hatte. «Ich habe von Anfang an gesagt, dass diese Saison schwer wird.»