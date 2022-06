Social-Media-Phänomen : Unscharfe Fotos bekommen grad massenweise Likes

Vorbei mit hochpolierten Instagram-Posts: Stars und Influencerinnen laden neu unscharfe Fotos hoch. Das steckt hinter dem Blurry-Photo-Trend.

Wer vielen Promis folgt, hat vielleicht ebenfalls einen Anstieg an verwackelten Bildern in seinem Instagram-Feed beobachtet. Das scheint speziell daher komisch, als Handykameras eigentlich immer besser werden und messerscharfe Fotos hinbekommen. Wieso entscheiden sich Dua Lipa, Billie Eilish, Emma Chamberlain, Kourtney Kardashian und viele mehr trotzdem für die pixelige Variante?

Die Zukunft wird chaotischer

Wieso? Der Trendforscher Sean Monahan erklärt in einem Artikel gegenüber «The Cut», dass «unordentliches Haar und unordentliches Make-up eine große Rolle spielen werden.» Es werde in den nächsten Jahren darum gehen, echten, authentischen Spaß zu haben und Freiheit zu leben, betont Monahan.

Die Wackel-Bilder wollen also quasi aussagen: Lieber jetzt, in diesem Moment, ein Maximum an Spaß haben, als früh ins Bett gehen und pünktlich zur Yogastunde erscheinen. Denn warum soll man eine fittere Person sein, in einer Zukunft, die es vielleicht nie geben wird?