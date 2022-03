Stammbaumforschung : Unser neuer, direkter Vorfahre

Was war vor dem Homo sapiens? Bislang ging die Wissenschaft davon aus, dass der Homo habilis der direkte Urahn des Menschen sei. Neuste Erkenntnisse lassen daran zweifeln.

Der 2008 in Südafrika entdeckte Australopithecus sediba könnte laut einem Forscherteam der direkte Urahn des Menschen sein. Laut den Wissenschaftlern ist ihr Fund in vielerlei Hinsicht menschenähnlicher als andere Kandidaten wie Homo habilis.

In nicht weniger als fünf Publikationen im Fachmagazin «Science» beschreiben die Forscher, weshalb der Fund für sie der bisher beste Kandidat ist für die direkte Ahnenschaft der Gattung Homo, zu der auch Homo sapiens, der moderne Mensch, gehört. Sensationell ist vor allem, wie komplett die 1,98 Millionen Jahre alten Skelette erhalten sind.

Laut den Forschern bewahrte die Sediba-Hand zwar auch Anpassungen an das Leben in den Bäumen, ist aber insgesamt moderner als diejenige des Homo habilis, obwohl dieser in der Erdgeschichte erst etwas später auftrat. Es könne deshalb gut sein, dass von Sediba eine direkte Abstammungslinie zum modernen Menschen führe.