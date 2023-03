Yuriko Backes: «Unser Steuersystem muss unbedingt reformiert werden»

Sind die Energieprämien nicht zu wenig zielgerichtet?

Ziel Nummer eins der im September 2022 eingeführten Energiemaßnahmen war, zu versuchen, die Inflation in Luxemburg unter Kontrolle zu bringen und ich stelle fest, dass es uns gelungen ist. Tatsächlich war das Inflationsniveau in Luxemburg im vergangenen Jahr das niedrigste in Europa. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit den Sozialpartnern beschlossen, diese Maßnahmen auch 2024 fortzusetzen. Nach Berechnungen des Statec sollte die Verlängerung der Energieprämie die Inflation im Jahr 2024 auf 2,8 Prozent senken – mit einer einzigen Indextranche im vierten Quartal des Jahres. Diese Maßnahme sorgt dementsprechend für eine gewisse Vorhersehbarkeit, die in einem nach wie vor unsicheren wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld von entscheidender Bedeutung ist.