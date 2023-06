Grundwassernutzung: Unser Wasserverbrauch verändert die Erdrotation messbar

Die Erdrotation ist nicht absolut gleichmäßig. Selbst kleine Veränderungen der Massenverteilung an der Erdoberfläche beeinflussen, wie schnell sich die Erde dreht und wo ihre Rotationsachse verläuft. Sie eiert sozusagen. «Es gibt eine Reihe von Faktoren, die zur Polardrift beitragen, und alle summieren sich», sagt Clark R. Wilson von der University of Texas in Austin. Dazu zählen etwa Erdbeben oder schmelzende Gletscher – aber auch der Grundwasserverbrauch des Menschen , wie der Geologe gemeinsam mit Kollegen im Fachjournal «Geophysical Research Letters» schreibt.

Das haben die Forschenden herausgefunden

Das Team um Studienleiter Ki-Weon Seo von der Seoul National University in Korea konzentrierte sich in seiner Studie auf den Zeitraum zwischen den Jahren 1993 und 2010. In diesen rund zwei Jahrzehnten hat die Menschheit mehr als 2000 Gigatonnen Grundwasser gepumpt. Dadurch habe es eine große Gewichtsverlagerung von Wasser gegeben. Diese hat einerseits zu einem Anstieg des Meeresspiegels geführt. Andererseits hat sie dafür gesorgt, dass sich der Rotationspol der Erde – auch geografischer Nordpol genannt (siehe Box) – in den knapp 20 Jahren um etwa 80 Zentimeter in Richtung Osten verschoben hat. Konkret wanderte er durch unsere Grundwassernutzung um 4,36 Zentimeter pro Jahr in Richtung der russischen Arktisinsel Nowaja Semlja.