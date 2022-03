Während Champions-League-Spiel : «Unsere Babys schliefen in ihren Zimmern» – Einbruch bei Superstar Pogba

Paul Pogba spielte mit Manchester United in der Champions League gerade gegen Atlético Madrid, als Einbrecher in seine Villa einstiegen. Pogbas Kinder waren zu dieser Zeit im Anwesen.

In das Haus von Manchester Uniteds französischem Weltmeister Paul Pogba ist nach dessen Angaben eingebrochen worden. Der «schlimmste Albtraum unserer Familie» habe sich ereignet, als er mit dem britischen Traditionsclub das Rückspiel in der Champions League im Old Trafford am Dienstagabend gegen Atlético Madrid bestritt und «unsere Babys in ihren Zimmern geschlafen haben».