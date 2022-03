ABBL-Chef Rommes : «Unsere Banken brauchen neue Geschäftsmodelle»

LUXEMBURG - Vor seinem Abschied als Chef der Bankenvereinigung ABBL wagt Jean-Jacques Rommes im Interview einen Blick nach vorn. Was kommt auf den Finanzplatz zu?

Jean-Jacques Rommes, Geschäftsführer der Bankenvereinigung ABBL, verlässt seinen Posten im April und wechselt an die Spitze des Unternehmerverbands UEL.

«L'essentiel:» Wie geht es dem Bankensektor in Luxemburg? Jean-Jacques Rommes, Geschäftsführer der Bankenvereinigung ABBL: Der Finanzplatz ist sehr heterogen aufgestellt, aber alle Branchen sind unter Druck. Die Konkurrenz ist riesig. Zudem steht dem Private Banking eine umfassende Strukturreform bevor. Aber es geht nicht allen schlecht. Nach meinen Informationen dürfte die Bilanz für 2013 nicht schlecht ausfallen. Ich mache mir eher Sorgen um die Zukunft, wegen der kommenden Umstrukturierungen, steigenden Kosten und sinkenden Einkünfte.

Derzeit erwirtschaftet der Bankensektor etwa 36 Prozent des luxemburgischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Geht es so weiter? Die Banken als Motor unserer Wirtschaft haben den Staat und die Unternehmen überschwemmt. Das hat dem Land jährliche Wachstumsraten von bis zu sechs Prozent beschert. Aber diese Zeiten sind definitiv vorbei. Luxemburg tritt ins Zeitalter der Normalität ein. Für einige mag das nach Sparen klingen. Das ist eine Frage des Blickwinkels.

Droht dem Finanzplatz ein starker Kundenverlust mit dem Abschied vom Bankgeheimnis?

Wir werden viele kleinere Vermögen verlieren und müssen neue Kunden anlocken. Unsere Banken müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln, das wird ein schmerzhafter Prozess. Die von der EU geplante Bankenunion übt zusätzlichen Druck aus. Sie kommt uns teuer zu stehen und fordert Anstrengungen bei der Anpassung an neue Vorgaben.



Hat der Finanzplatz in Luxemburg vor allem ein Imageproblem?

Der Finanzplatz leidet unter dem Bild, das Volkswirtschaften zeichnen, die Marktanteile gewinnen und nicht hinnehmen wollen, dass wir Finanzgeschäfte betreiben, welche die Proportionen unseres Landes übertreffen. Die Kritik kommt vor allem aus Frankreich, weil es sich dabei um den wohl marodesten Staat in unserer direkten Nachbarschaft handelt. Dafür macht Frankreich andere verantwortlich: die Schweiz, Belgien, Monaco … und auch Luxemburg.