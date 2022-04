Franz Ferdinand: «Unsere Fans wollen immer unsere alten Hits hören»

L’essentiel: Nach der Veröffentlichung ihres Best-of-Albums «Hits to the Head» geht es für Franz Ferdinand wieder auf Tournee. Steht das Publikum weiterhin auf die alten Hits oder ist es auch für Neues offen?

Das ist natürlich einer unseren größten Hits, der beim Publikum immer für große Begeisterung sorgt. Das Publikum reagiert aber auch sehr positiv auf «Do You Want To», «No You Girls» oder «Glimpse of Love» – Songs, die Teil unserer DNA sind. Die sind pure Energie!