Unternehmensübernahme in Luxemburg: «Unsere Kühlboxen transportieren Impfstoffe um die ganze Welt»

Herr Provost, Ihr Unternehmen ist auf medizinische Tiefkühlgeräte spezialisiert und wird nun für mehr als 400 Millionen Euro an den amerikanischen Riesen Azenta gehen. Was bedeutet das konkret?

Wir beherrschen in Luxemburg eine Technik, die wir uns über Jahrzehnte angeeignet haben. Zuletzt wurde das Unternehmen 2015 von einem in Malaysia ansässigen Fond übernommen. Trotzdem lief die Produktion weiterhin in Luxemburg. Wir haben hier eben ein einzigartiges Know-How. Bei den Übernahmeverhandlungen mit Azenta war für uns klar, dass die Produktion am Hauptsitz in Luxemburg bleiben wird.