Maroon 5 : «Unsere Musik ist R'n'B, aber von Rockern gespielt»

ESCH/BELVAL - Am Samstag sind Maroon 5 in der Rockhal zu Gast. Im Interview mit «L'essentiel» verraten die amerikanischen Rocker, warum ihre Musik neuerdings so «weichgespült» klingt.

«L’essentiel»: Die Musikzeitschrift «Rolling Stone» wirft Maroon 5 vor, ihr Sound sei zu stark aufpoliert worden. Wie denken Sie darüber?

James Valentine, Gitarrist: Ich verstehe, was sie sagen wollen. Wir mögen unseren extrem sauberen Sound. Wir basteln gerne im Studio. Warum sollten wir die technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, nicht ausschöpfen? Dennoch mag ich auch den brutaleren und ungeglätteten Live-Sound. Die Leute, die eher darauf stehen, brauchen nur zu unserem Konzert zu kommen (lacht).

Arbeiten Sie im Studio so perfektionistisch, weil Sie unter Druck stehen?

Nein, es ist allein die Sorge um eine gute Arbeit, die uns antreibt. Jedoch wurden auf dem Album «Hands all Over» viele Stücke sehr schnell aufgenommen. Beim Intro, das Adam (Anmerkung der Redaktion: der Bandleader) auf der Single «Misery» spielt, ist die allererste Aufnahme auf dem Album gelandet.



Ihre Vorliebe für düstere Texte auf mitreißenden Melodien war schon oft ein Thema…

Ja, wir mögen es so, selbst wenn wir damit riskieren, dass ein Lied schließlich zu deprimierend klingt. Das ermöglicht uns, ein gewisses Gleichgewicht und auch eine bestimmte Distanz zu behalten.

Gehört das zum Erfolgsrezept?

Nein, das Erfolgrezept ist die Stimme von Adam, die unter Tausenden herauszuhören ist. Sie bestimmt den Sound von Maroon 5. Was den Rest betrifft, könnte man sagen, dass unsere Musik aus R’n’B besteht, die von Typen gespielt wird, die vom Rock her kommen.



Ihr neues Album zeigt Sie in einer neuen Phase, mit neuen Geschichten, die Sie erzählen. Sind Sie es nicht manchmal leid, dass die Leute noch immer «This Love» und «She Will Be Loved» hören wollen?

Nein, wir verstehen, wieviel diese Lieder den Leuten bedeuten. Wir bauen sie immer in unsere Songliste ein, wenn wir auf Tour sind. Wir versuchen aber, andere Versionen der Lieder zu spielen. Das bringt etwas mehr Spaß!



L’essentiel Online/Kalonji Tshinza