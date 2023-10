Unstylish: Wie konnte so etwas wie die Skinny Jeans je «passieren»?

Skinny Jeans an Männerbeinen? Laut Tiktok nicht mehr im Trend. Instagram/jf_maier

Skinny Jeans, also extrem enge Jeanshosen , sind in den sozialen Medien ein kontroverses Thema. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Die Gen Z scheint eine Abneigung gegen die Röhren-Jeans zu haben. Ihnen wird nachgesagt, die Skinny Jeans hinter sich gelassen zu haben, stattdessen wählen junge Modefans Jeans mit geradem oder weitem Bein. Auf Tiktok zeichnet sich anhand mehrerer Hashtags und Trends ab, was die junge Generation von Skinny Jeans an Männern hält.

Eines von zahlreichen Videos zeigt zum Beispiel, wie eine Frau entnervt reagiert, weil ihr Date in Skinny Jeans auftaucht. Ganze 1,7 Millionen haben das Video gelikt. In der Kommentarspalte sammeln sich Reaktionen von Frauen, die einen Groll gegen Skinny Jeans am Mann hegen. So heißt es: «Skinny Jeans – das hat wirklich gar keinen Stil» oder «Da würde ich direkt wieder gehen.»

Einige Frauen merken auch an, dass ihnen Skinny Jeans an Männern gefallen. Andere weisen darauf hin, dass Trends sowieso immer wieder zurückkommen . Auf Tiktok gibt es zudem zahlreiche Videos zum sogenannten «Girlfriend Effect». Gemeint ist dabei die Stilveränderung, die der Partner durchlebt hat, seit er in einer Beziehung lebt. Auch hier fliegen die Skinny Jeans regelmäßig aus dem Schrank.

Dem Trend schließen sich zahlreiche Männer an, die einen Vorher-Nachher-Vergleich posten. Vor der Beziehung trugen sie Skinny Jeans, seit sie eine Partnerin haben, fallen die Hosen weiter aus. Ähnliches zeigen auch Videos, die Männer teilen und zu denen sie schreiben: «Ich habe endlich aufgehört, Skinny Jeans zu tragen.» Auch hier folgt ein Vorher-Nachher-Vergleich.

Eines dieser Videos postet der Influencer Emiliano Medgil. Mehr als 1,1 Millionen Menschen gefällt das. Zu sehen ist Emiliano Medgil zunächst mit Hemd und Skinny Jeans, dann zeigt er zahlreiche Looks, bei denen er auf die engen Hosen verzichtet. Stattdessen trägt er Cargohosen, Jeans mit geradem Schnitt, Stoff- und Anzughosen. In den Kommentaren sammeln sich Meinungen von Frauen zu Skinny Jeans. So heißt es: «Wurde auch mal Zeit», «Skinny Jeans sind so etwas von out, gute Entscheidung!» und «Wie konnten Männer jemals ernsthaft Skinny Jeans tragen?»

Oder doch nur Lauf der Zeit?

Die Männer, die beim Trend mitmachen, werden in den Kommentaren jedoch vor allem gelobt, weil sie ihre Modeauswahl nun abwechslungsreicher gestalten. Unter den Tiktok-Videos sind auch häufig Kommentare zu finden wie: «Ich glaube, es liegt oft einfach an den Modetrends , die sich seitdem verändert haben.» Die Verwandlung und der Verzicht auf Skinny Jeans haben also vielleicht weniger mit der Partnerin und dem «Girlfriend Effect» zu tun als mit dem Lauf der Zeit.

Willst du raus aus den Skinny Jeans, sind das einige Optionen:

