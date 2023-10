Unten ohne: Jetzt tragen die It-Girls gar keine Hosen mehr

Hosen können Dir diesen Herbst gestohlen bleiben. Nachdem sich die Unterhose statt der Hose zum Look der Stunde gemausert hat, wird nun auch diese weggelassen. Zumindest optisch lässt sie sich nicht mehr erahnen.

Finde ich befremdlich. Da fehlt doch was! Sind das dann nicht einfach Jackenkleider? Ich finde das toll und würde das auch tragen. Ich bin mir unsicher.

So trug Gisele Bündchen Ende September eine weite Jeansjacke, unter der sie nichts (oder zumindest nichts Sichtbares) trug. Die übergroße Jacke reicht gerade so bis über den Po und endet auf der Höhe des Saums eines Minirocks. Das Model kombinierte den Jacken-Kleid-Hybrid mit einem schwarzen BH darunter und einem Paar schwarzer Lederclogs.

Auch die Influencerin Matilda Djerf, die seit einigen Jahren als Trendikone für die Gen Z gilt, trägt einen Look aus Blazer, Ballerinas und Hosenlosigkeit. Vom Trend mitreißen lässt sich auch Chiara Ferragni, die in Bluse und Blazer auftritt. Ebenso ihre jüngere Schwester Valentina Ferragni, die eine Jacke ohne Hose zur Milan Fashion Week ausführt.

Ein weiteres It-Girl zeigt sich besonders gern hosenlos: Es ist Kendall Jenner. Dieses Jahr trug sie zahlreiche Outfits, bei denen die Hose im Schrank blieb. Zuletzt trug das Model einen Trenchcoat-Look, bei dem sie auf «No Pants» (also keine Hose) setzte. Dazu kombiniert sie lediglich ein Paar rote Kittenheels und eine rote Handtasche. Strumpfhosen lässt sie ebenfalls weg.

Das Fehlen der Strumpfhose ist es dann auch, was den Look von jenem abhebt, der Anfang dieses Jahres trendete. Denn schon vor einigen Monaten verzichteten einige It-Girls auf die Hosen. Damals hüllte man die Beine noch in feine Strumpfhosen. Pünktlich zum Winter ist damit nun Schluss.