Türkin in Luxemburg: «Unter den Trümmern klingeln die Handys, aber keiner geht ran»

Es war Montag um 8 Uhr, als Ezgi Akcadag in Wintger die Augen öffnete. Nachrichten, Anrufe in Abwesenheit – die 32-Jährige merkte schnell, dass in der Türkei rund um Kahramanmaras, dem Heimatort ihrer Familie, etwas passiert sein muss. Ein Erdbeben hatte die Gegend erschüttert. «Meine Eltern waren Ende November noch dort, sie verbringen jedes Jahr mehrere Monate dort.» Vor Ort waren Onkel, Tanten, Cousins, aller Altersgruppen, berichtet die Frau, die seit 2017 in Luxemburg lebt. Ihre Eltern befinden sich derzeit glücklicherweise in Lüttich. Ihr Heimatort Kahramanmaras liegt abgeschieden auf 1500 Metern Höhe, «am Fuß der Berge», sagt sie. «Nach dem Erdbeben ist es sehr kompliziert, von einem Gebiet zum anderen zu gelangen».