Mobilität: Unter dieser Voraussetzung bekommt Luxemburg doch noch E-Roller

Werden in Luxemburg-Stadt demnächst E-Scooter zum Verleih bereit stehen?

Im September dieses Jahres laufen die Verträge zwischen der Stadt Paris und den drei privaten E-Roller-Betreibern Dott, Lime sowie Tier aus – und sollen auch nicht erneuert werden. Die französische Metropole wird dann Europas erste Hauptstadt sein, die die beliebten E-Roller wieder aus dem Stadtbild verbannt. Zumindest dann, wenn man Luxemburg-Stadt nicht mitzählt. Dort hatte nämlich der britische Betreiber Bird im Oktober 2019 seine Flitzer ungefragt an den Start gebracht. Doch das Gastspiel war nur ein Kurzes. Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) ließ den Betreiber seine Roller wieder einsammeln – zumindest «vorerst», wie es damals hieß.

vel'OH!-Betreiber JCDecaux juckt das Geschäft mit den Leih-E-Scootern bislang auch nicht, wie der für das Großherzogtum zuständige stellvertretende Generaldirektor Jérôme Blanchevoye auf Nachfrage erklärt. «Einige Städte haben enorme Schwierigkeiten, die nötigen Gesetze für einen sicheren Betrieb zu erlassen und stellen die Sinnhaftigkeit des Modells inzwischen in Frage», so der Experte: «Ich denke, dass Luxemburg in dieser Frage bislang die richtigen Entscheidungen getroffen hat.»