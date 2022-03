Grubenunglück in Chile : «Unter Tage zu arbeiten wird nie zur Routine»

SAARLAND - Thomas Wein, 44-jähriger Kumpel aus dem Bergwerk Saar, schildert im Interview, wie er mit den verschütteten Kollegen aus Chile mitfiebert.

«L’essentiel» : Wie intensiv haben Sie das Schicksal der chilenischen Kollegen verfolgt? Thomas Wein: Heute Morgen bin ich extra um drei Uhr aufgestanden und habe mich mit einer Tasse Kaffee vor den Fernseher gesetzt, um die Rettung zu verfolgen. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ich bin froh, dass sie endlich gesund rauskommen. Die vergangenen Wochen über habe ich die Geschehnisse täglich in allen möglichen Medien verfolgt. Wenn ich morgens auf die Arbeit gekommen bin, habe ich als allererstes im Internet nachgeschaut, was es Neues gibt. Wir fühlen mit den Kollegen. Bergmann ist Bergmann.

Ist das Unglück ein grosses Thema unter Ihren Kollegen? Ja, jeden Tag, vor allem in der Rettungsmannschaft, in der ich arbeite. Wir werden auf solche Unfälle geschult. Jedes Jahr üben wir solche Fälle unter Extrembedingungen, wie Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent oder Nebel.

Ist der Beruf des Bergmanns so etwas wie eine Sucht, in dem Sinn, dass man auch nach solch einem tragischen Erlebnis nicht davon loslassen kann?

Ich sage immer: „Einmal Bergmann, immer Bergmann“. Ich übe diesen Beruf mit Leib und Seele aus, aber ich weiss nicht, ob jeder so denkt. Wir können nur erahnen, was in den chilenischen Bergleuten vorgegangen ist in den vergangenen Wochen.