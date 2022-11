US-Zwischenwahlen : «Unter uns Republikanern wird die Ukraine keinen Cent mehr bekommen»

Marjorie Taylor Greene vertritt seit Januar 2021 den 14. Distrikt des Bundesstaats Georgia im US-Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Die 48-Jährige vertritt offen rechtsextreme Ansichten und Verschwörungstheorien . Bei einer Kundgebung für von Donald Trump unterstützte Kandidatinnen und Kandidaten in Sioux City, Iowa, sagt die Abgeordnete: «Unter den Republikanern wird kein einziger Cent mehr an die Ukraine gehen.» Die Demokraten hätten die US-Grenzen «weit aufgerissen», behauptet Greene. «Aber die einzige Grenze, um die sich die Demokraten kümmern, ist die der Ukraine», so die Politikerin weiter.



US-Präsident Joe Biden wirft sie vor, «hart verdiente US-Steuerdollar» an ein Land zu schicken, «das in einem Krieg kämpft, den es nicht gewinnen kann». Der rechte Senatskandidat J.D. Vance hatte vor der russischen Invasion zu Protokoll gegeben, es sei ihm «ziemlich egal, was mit der Ukraine passiert».