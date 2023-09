Unterernährt und verletzt: Sohn von Influencerin flieht aus Haus

Ruby Franke ist in den USA für ihre umstrittenen Erziehungsratschläge bekannt. Nun sitzt die Mutter in U-Haft. Zwei ihrer Kinder hat sie schwer misshandelt.

Die Polizei von Ivins im US-Bundesstaat Utah hat am Mittwochabend die Influencerinnen Ruby Franke und Jodi Nan Hildebrandt festgenommen. Die beiden Frauen betrieben bis vor kurzem einen beliebten Youtube-Kanal mit Erziehungsratschlägen. Kurz vor der Festnahme der beiden Frauen war Frankes Sohn aus deren Haus geflohen und hatte Zuflucht in einem Nachbarhaus, in dem Hildebrandt wohnt, gesucht. Der Zwölfjährige war schwer unterernährt, er brauche Essen und Wasser, flehte er.

Das Kind klopfte an die Tür, die Nachbarin bemerkte Klebeband an den Knöcheln und Handgelenken des Jungen und alarmierte die Polizei, wie aus Polizeidokumenten hervorgeht. Das Kind war abgemagert und wies tiefe, offene Risswunden an den Extremitäten auf – ein Anzeichen dafür, dass er mit einem Seil gefesselt worden war.

Mutter musste von der Unterernährung ihrer Kinder gewusst haben

Bei der Hausdurchsuchung von Frankes Haus fanden die Beamten auch die zehnjährige Tochter der Influencerin in einem unterernährten Zustand. Zudem entdeckten sie weiteres Beweismaterial, das mit den «an den Kindern erkannten Markierungen übereinstimmt», so die Behörden in ihrer Erklärung. Der Junge und das Mädchen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die vier weiteren Kinder des mormonischen Ehepaars Franke wurden mittlerweile in die Obhut eines Familien- und Kinderhilfswerks gegeben, wie BBC schreibt.

Franke ist derzeit in einem ihrer neuesten Youtube-Videos zu sehen, das nur wenige Tage vor dem Vorfall in ihrem Haus aufgenommen wurde. Für die Polizei ist dies ein klarer Hinweis, dass die Mutter anwesend war und von der Vernachlässigung ihrer Kinder wusste.

Sohn schlief monatelang auf Sitzsack

Die 41-Jährige wurde 2015 durch ihre Youtube-Sendung «8 Passengers» bekannt, in der sie über die Erziehung ihrer sechs Kinder berichtete. Ihr Kanal hatte über 2,3 Millionen Abonnenten, bevor er Anfang dieses Jahres deaktiviert wurde.

Franke war in der Vergangenheit wegen ihrer strengen Erziehungsmaßnahmen in die Kritik geraten. So erzählte einer ihrer Söhne in einem Video, wie er zur Bestrafung mehrere Monate auf einem Sitzsack geschlafen habe. Die beschriebene Disziplinarmaßnahme veranlasste einige Zuschauer, die örtliche Kinderschutzbehörde zu kontaktieren.

Nahrungsentzug als Strafe

Franke riet Eltern, Kindern Mahlzeiten vorzuenthalten, um sie zu bestrafen. Als sie in einem Interview zum Vorfall mit dem Sitzsack befragt wurde, sagte sie, die Geschichte sei aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Die Influencerin und ihre Geschäftspartnerin Hildebrandt wurden indes wegen körperlicher Kindesmisshandlung, Unterernährung und schwerer seelischer Schäden angeklagt. In welchem Zusammenhang Hildebrandt zum Fall steht, ist noch unklar.