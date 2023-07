Wimbledon: Unterhosen-Revolution erleichtert Tennis-Spielerinnen

Auch die Kasachin Elena Rybakina spielte in der ersten Runde mit schwarzer Unterhose.

Die Tennisstars (hier WTA 2 Aryna Sabalenka) dürfen in Wimbledon seit diesem Jahr auch in Unterwäsche spielen, die nicht weiß ist.

Grund dafür: In erster Linie die Rücksichtnahme auf die Spielerinnen, die während des Turniers ihre Periode haben. In der Vergangenheit hatten sich weibliche Tennis-Stars immer wieder darüber beklagt, unter mentalem Stress zu stehen, wenn sie in komplett weißem Outfit antreten müssen und gleichzeitig ihre Tage haben.