Folgen der Pandemie in Luxemburg : Unternehmen haben nur noch wenige Tage Zeit, um finanzielle Unterstützung zu beantragen

LUXEMBURG – Unternehmen in den von der Pandemie betroffenen Sektoren können bis Mittwoch nächster Woche die «Beihilfe für nicht gedeckte Kosten» und die «Beihilfe zur Ankurbelung der Investitionen » für den Zeitraum von März 2022 bis einschließlich Juni 2022 beantragen.

Foto: Snack in Joy

Die «Hilfe für nicht gedeckte Kosten» und die «Beihilfe zur Ankurbelung der Investitionen» für den Zeitraum von März 2022 bis einschließlich Juni 2022 laufen am 15. Juni 2022 aus. Dies teilte die Direktion für den Mittelstand am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Die im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführten Beihilfen betreffen das Hotel- und Gaststättengewerbe (Hotels, Bars und Restaurants), Diskotheken, den Veranstaltungssektor und Cateringdienste.