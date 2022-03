Luxemburg : Unternehmen halten vorerst an der Telearbeit fest

LUXEMBURG – Trotz der Lockerungen der Corona-Maßnahmen dürfte die Telearbeit im Großherzogtum vorerst weitestgehend erhalten bleiben.

Die Einschränkungen im Privatleben und der obligatorische Covid-Check am Arbeitsplatz sind vorbei: Mit dem neuen Covid-Gesetz werden die Gesundheitsmaßnahmen gelockert. Eine große Rückkehr ins Büro wird dennoch nicht erwartet. Nicht in nächster Zeit. Viele Unternehmen haben beschlossen, sich Zeit zu lassen, zumal die grenzüberschreitenden Vereinbarungen mindestens bis zum 31. März (oder sogar bis Ende Juni) laufen, wie das Arbeitsministerium bestätigt, ohne sich über eine mögliche Verlängerung zu äußern.

«Viele Unternehmen haben eine große Zahl von Abwesenden, (Isolation, Urlaub aus familiären Gründen) wir befinden uns immer noch in einer Corona-Situation und müssen funktionieren können. Telearbeit ist eine der Optionen», merkt Jean-Paul Olinger, Direktor des luxemburgischen Unternehmensverbands, an. Er erinnert allerdings daran, dass Infektionen häufiger zu Hause als am Arbeitsplatz stattfinden. Bei dem Betreiber Proximus «werden sich die Regeln vorerst nicht ändern». Das Unternehmen fordert von seinen etwa 750 Beschäftigten zwei Tage Präsenzarbeit und drei Tage Telearbeit pro Woche.

Gleichgewicht zwischen Telearbeit und Präsenz

Bei ArcelorMittal arbeitet fast ein Drittel der über 3000 Beschäftigten in Büros. Jeden Tag arbeitet ein variabler Teil im Telearbeitsverhältnis. Das Unternehmen gibt zwar an, die Richtlinien des Gesundheitsministeriums genau zu befolgen, um sich in dieser Frage zu positionieren, hat aber bereits im vergangenen Jahr Vereinbarungen über Telearbeit unterzeichnet, die «nach der Pandemie» in Kraft treten werden. Sie sehen eine Möglichkeit von etwa ein bis zwei Tagen Telearbeit pro Woche vor.