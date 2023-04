Gender Pay Gap: Unternehmen in der EU müssen künftig Gehaltsunterschiede offenlegen

Frauen in der EU verdienen immer noch deutlich schlechter als Männer – bei gleicher Arbeit.

Nach dem Europaparlament haben auch die EU-Staaten strengeren Regeln für mehr Lohntransparenz zugestimmt. Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten müssen künftig unter anderem jährlich einen Bericht vorlegen, wie stark sich Löhne von Männern und Frauen unterscheiden, teilten die EU-Staaten am Montag mit. Auch kleinere Unternehmen sind betroffen, aber weniger streng: Sie müssen diese Infos etwa seltener vorlegen und teils erst in rund acht statt bereits in vier Jahren damit anfangen.