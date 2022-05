Luxemburg : Unternehmen kehren dem ING Night Marathon den Rücken

LUXEMBURG – Das Sportevent in der Hauptstadt verzeichnet in diesem Jahr deutlich weniger Teilnehmer, weil viele Firmen nicht teilnehmen werden.

Beim ING Night Marathon nehmen in diesem Jahr deutlich weniger Läuferinnen und Läufer teil, als noch in den Vorjahren. Rund 12.000 Teilnehmer werden am Samstag ab 19 Uhr auf die Strecke in Luxemburg-Stadt gehen. Das sind etwa 4000 weniger als in den Jahren vor der Pandemie.