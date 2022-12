Luxemburg: Unternehmen suchen Personal auch über Instagram, TikTok und Co.

LinkedIn gilt oft als das ideale soziale Netzwerk für das Knüpfen von neuen beruflichen Verbindungen. Laut Amandine Bianchi, Expertin beim Recruitment-Unternehmen Robert Half in Luxemburg, werden auch die gängigen Social-Media-Plattformen, wie Facebook, Twitter und sogar Snapchat und TikTok immer beliebter bei der Suche nach Mitarbeitern. «Es kommt darauf an, die richtigen Kanäle auszuwählen, um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen», erklärt Bianchi.

Um offene Arbeitsplätze vor allem jungen Menschen schmackhaft zumachen, wenden sich auch in Differdingen immer mehr Unternehmen an die sozialen Netzwerke. Auf TikTok und Instagram wurde für solche Zwecke die Rubrik «Different Jobs» eingerichtet. «Unternehmen haben darum gebeten, dass ihre Stellenangebote dort weitergeleitet werden», erklärt Mirko Mengoni von der Kommunikationsabteilung der Gemeinde.

Für Mitarbeitersuche am besten mehrere Kanäle nutzen

Auf LinkedIn werden manche Profile aus bestimmten Branchen sehr oft mit Jobangeboten konfrontiert. «Wir sehen daran, dass immer mehr hochqualifizierte Profile das Interesse an LinkedIn verlieren. Vor allem in den Bereichen IT, Finanzen und Recht», so die Expertin abschließend.