Luxemburg: Unterstützung bis Kriegsende – Die ASBL «Slava Ukrajini» hält an ihrer Mission fest

Slava Urkajini Luxemburg: So heißt der Verein, der seit Februar dieses Jahres in Luxemburg Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine bietet. Ein halbes Jahr nach seiner Gründung zieht der Verein nun erste Bilanz. «Es erfordert Ausdauer, wie bei einem Marathon», sagt Vereinsmitglied Julien Doussot. Derzeit unterstütze die ASBL rund 50 Flüchtlinge. Nach Stand von 5. Juli hielten sich in Luxemburg etwa 4200 Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Zwei oder drei Familien befinden sich laut Doussot weiterhin in einer Notunterkunft. «Wir sind für sie noch auf der Suche nach einer Wohnung».