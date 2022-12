Gehirnforschung: Untersuchung gegen Elon Musks Neuralink wegen 1500 toten Versuchstieren

Der Konzern will ein Gerät entwickeln, das die «Übersetzung» von Gedanken in computerlesbare Daten ermöglichen soll.

Bereits Anfang Jahr meldeten sich Mitarbeitende, die die Zustände der Versuchstiere kritisierten. Nun nehme die Unzufriedenheit zu. Musk übe viel Druck auf die Mitarbeitenden aus, die Entwicklung zu beschleunigen, was zu verpfuschten Experimenten geführt habe. Die fehlgeschlagenen Tests hätten dann wiederholt werden müssen, was die Zahl der Tiere, an denen Experimente durchgeführt wurden, und Todesfälle erhöht habe, berichten Mitarbeitende. Seit 2018 seien rund 1500 Tiere bei den Experimenten getötet worden, darunter 280 Schafe, Schweine und Affen.

16 von 23 Affen verstarben bereits 2021

Sie hätten intern auf das Problem hingewiesen und sich für einen traditionelleren Testansatz eingesetzt, wobei Forschende jeweils ein Element in einer Tierstudie testen und die Schlussfolgerung ziehen, bevor sie zu einem weiteren Versuch übergehen. Neuralink führe die Tests aber in schneller Folge durch, bevor Probleme in vorherigen Tests behoben und eine Schlussfolgerung gezogen werden könne. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der die Unternehmensleitung vor einigen Jahren um mehr gezielte Tests bat, sei von einem leitenden Angestellten darauf hingewiesen worden, dass dies angesichts der von Musk geforderten Schnelligkeit nicht möglich sei, so der Mitarbeiter.