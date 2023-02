Untersuchungen : Knapp 5000 Kinder in katholischer Kirche Portugals missbraucht

Bei einem Untersuchungsausschuss zu sexuellem Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche Portugals haben sich mehr als 500 Opfer gemeldet.

Die tatsächliche Zahl der Opfer in diesem Zeitraum wird auf mindestens 4415 geschätzt.

Der von den portugiesischen Bischöfen eingesetzte Ausschuss untersuchte mutmaßliche Fälle ab 1950. Er legte am Montag seinen Abschlussbericht vor, der im März von den Bischöfen diskutiert werden soll. Führende Kirchenvertreter in Portugal hatten zuvor angegeben, es habe nur eine Hand voll Missbrauchsfälle gegeben. Der Vorsitzende des Ausschusses, der Psychiater Pedro Strecht, sagte, er schätze die tatsächliche Zahl der Opfer in diesem Zeitraum auf mindestens 4415.