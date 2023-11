Untersuchung: Luxemburg gehört in Englisch zu den Klassenletzten

Wie jedes Jahr hat die auf Sprachreisen spezialisierte Organisation Education First (EF) ihren «English Skills Index» veröffentlicht, der als größte internationale Studie über die Englischkenntnisse von Erwachsenen gilt und auf Tests von 2,2 Millionen Personen in 113 Ländern weltweit basiert.

In der Ausgabe 2023 belegt Luxemburg nur Platz 22 weltweit und Platz 17 in der EU. Damit gehört das Großherzogtum zusammen mit Italien, Spanien und dem «Klassenletzten» Frankreich (Platz 43) zu den Schlusslichtern. An der Spitze der Weltrangliste stehen auch in diesem Jahr die Niederlande vor Singapur, Österreich und Dänemark. Belgien liegt auf Platz 7 und Deutschland auf Platz 10.