Untersuchungsbericht: Sein Tod am K2 sorgte für Empörung – jetzt kommen neue Fragen auf

Bereits kurz nach seinem Tod stellten Kollegen des Verunglückten die Vermutung an, dass Hassans Ausrüstung nicht ausreichte, was der 70-seitige Bericht bestätigt. Demnach hätte sich Hassan nicht so weit oben auf dem zweithöchsten Berg der Welt aufhalten dürfen, da er weder adäquate Ausrüstung noch geeignete Kleidung hatte. Zwar hätten die Trip-Veranstalter Seven Summit Club ihm 750 Euro zur Verfügung gestellt, um sich geeignete Kleidung und Ausrüstung zu kaufen, das habe Hassan anscheinend jedoch nie gemacht, wie «Focus» berichtet.