Lyman: Untrainierte Rekruten fliehen von der Front – Kommandant schickt sie eiskalt zurück

Als die Rekruten vor den ukrainischen Granaten flohen soll ihr Kommandeur gesagt haben: «Ihr habt fünf Minuten, um euch fertig zu machen und zurück an die Front zu gehen.» Bild: Russische Reservisten im Training am 19. Oktober.

«In fünf Minuten geht ihr zurück an die Front»

Gemäß dem Magazin probiert die russische Armee bei Lyman verzweifelt, Lücken zu stopfen und den ukrainischen Vormarsch zu verhindern. Dabei erlitten die Bataillone schwere Verluste. Die Überlebenden berichteten gemäß «Focus»: «Uns wurde gesagt, wir sollten vorrücken. An einer Straßensperre würden wir auf unsere Kameraden treffen. Doch vor uns war gar niemand. Als wir in die Nähe des Dorfes Torske kamen, beschossen uns die Ukrainer mit Granaten.»

Rekruten wurden beklaut und eingesperrt

Als sich 27 Männer weigerten, an die Front zu gehen, wurden sie in einen Keller gesperrt, berichtet der «Focus» weiter. Gegenüber «Astra» erzählte eine Angehörige: «Alle wurden in eine Zelle gesperrt. Nach zehn Tagen in der Zelle kam ein Mann. Er ließ ihnen zwei Optionen: Zurück an die Front oder zehn Jahre Haft unter erschwerten Bedingungen.»