260.000 ohne Strom: Unwetter-«Doppelschlag» hat die USA fest im Griff

Die USA werden derzeit von einem Unwetter-«Doppelschlag» heimgesucht, der an beiden Küsten des Landes zu teilweise deutlichen Behinderungen des öffentlichen Lebens führt. Wegen heftiger Schneestürme und Regenfälle galten im Nordosten der USA am Dienstag für mehr als 15 Millionen Menschen Unwetter-Warnungen. Die Polizei appellierte an die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Regionen, möglichst die Häuser nicht zu verlassen.

Mehr als 260.000 Haushalte waren am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in den Bundesstaaten New York, Massachusetts, New Hampshire und Vermont ohne Strom. In New York und New Jersey wurde der Notstand ausgerufen. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul warnte, dass der erwartete Schnee «wie ein Ziegelstein runterfallen» werde. An den Flughäfen entlang der nördlichen Küstenregionen fielen unzählige Flüge aus.