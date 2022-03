Neue Version : Update verpasst Whatsapp viele neue Tricks

Der beliebte Messenger ist erneuert worden. Über die neuste Whatsapp-Version dürften sich vor allem Foto-Liebhaber freuen.

Whatsapp hält mit regelmäßigen Updates seine über eine Milliarde Nutzer bei Laune. Neuster Coup: Mit der Version 2.17.30 für iOS können Bilder und Fotos direkt in der Anwendung mit einem Filter versehen werden. Dazu wählt man einfach ein Bild aus und wischt dann in der Bearbeitungsansicht nach oben. Ähnlich wie beim Foto-Dienst Instagram stehen dem User hierbei eine Reihe von Filtern zur Verfügung.

Foto-Alben verschicken

Bislang wurde auf Whatsapp jedes einzelne Bild als eigene Nachricht verschickt. Das führte in der Regel dazu, dass der Chat-Verlauf innerhalb Sekunden vollgestaut wurde. Damit ist jetzt Schluss. Ab vier Bildern werden die Fotos im Chat als Album angezeigt. Die einzelnen Schnappschüsse werden damit gebündelt.

Gruppenchats

Seit geraumer Zeit kann man in den Gruppenchats von Whatsapp gezielt auf einzelne Nachrichten antworten. Und zwar via Zitat über das Menü. Dieses Feature wird mit dem Update erleichtert: Es reicht nun aus, kurz von links nach rechts über die Nachricht zu wischen – und schon ist das Zitat in eine neue Nachricht eingebaut.