Verseuchtes Paket : Uran an Flughafen Heathrow gefunden – Anti-Terror-Polizei ermittelt

Bei einer Routineuntersuchung am Flughafen Heathrow in London haben Grenzschützer Ende Dezember ein mit Uran verseuchtes Paket beschlagnahmt.

Nach dem Fund einer geringen Menge an Uran in einem Paket am Londoner Flughafen Heathrow haben Anti-Terror-Einheiten Ermittlungen aufgenommen. Scotland Yard teilte in der Nacht zum Mittwoch mit, man sei vom Grenzschutz kontaktiert worden, nachdem bei einer Routinekontrolle eines Pakets, das Ende Dezember in Großbritannien ankam, eine «sehr geringe Menge kontaminierten Materials» gefunden worden sei.