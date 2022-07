Police Grand-Ducale : Urlauber ertappt Einbrecher über Fernzugriff der Kamera

SENNINGERBERG – Ein mutmaßlicher Einbrecher hat am Wochenende zwar an Überwachungskameras gedacht, ging aber offenbar nicht davon aus, dass der Bewohner aus der Ferne sein Treiben bemerkt.

Zum genau richtigen Zeitpunkt hat wohl ein Mann aus Senningerberg im Urlaub einen Blick auf die Aufnahme seiner Überwachungskamera geworfen: Als er in der Nacht von Samstag auf Sonntag per Fernzugriff sein Heim kontrollierte, fiel ihm auf, dass die Kameras verstellt worden waren, berichtet die Polizei am Dienstag. Er kontaktierte die Police Grand-Ducale und erklärte, auch Stimmen im Haus zu hören.