Luxemburg : Ursache des rätselhaften Geruchs in Schifflingen scheint ausgemacht

Seit ein paar Tagen vernehmen Anwohner in Schifflingen einen unangenehmen Geruch. Der Fehler eines Unternehmens soll ursächlich sein, wie Bürgermeister Paul Weimerskirch gegenüber L'essentiel erklärt. «Es soll sich um ein Bauunternehmen handeln, das in einem Garten in der Rue Belair gearbeitet und eine Chemikalie in den Abwasserkanal geschüttet hat», sagt er.