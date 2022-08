Zwei Millionen Euro Schaden : Ursache für Großbrand in Hermeskeiler Sägewerk ist klar

HERMESKEIL – Sechs Personen waren bei einem Brand in einem Sägewerk Mitte Juli verletzt worden. Ein Förderband war die Ursache des Feuers.

Das überhitzte Lager eines Förderbandes ist Ursache eines Mitte Juli ausgebrochenen Feuers in einem Sägewerk im rheinland-pfälzischen Hermeskeil gewesen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Großbrand am 13. Juli habe zu einem geschätzten Schaden von zwei Millionen Euro geführt.