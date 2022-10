Bond-Girl : Ursula Andress rechnet mit Bond-Machern ab – «bin enttäuscht und sauer»

Sie war das erste Bond-Girl überhaupt. An der Seite des mittlerweile verstorbenen Sean Connery (90) brillierte sie in «James Bond jagt Dr. No». Mittlerweile mag sie aber nicht mehr darüber reden.

Legendär sind die Szenen von Ursula Andress in «James Bond jagt Dr. No». Jeder 007-Fan weiß heute noch, wie sie als Bond-Girl Honey Rider aus der Karibik stieg und mit ihrem Gesang den schlafenden James Bond aufweckte. Sie wurde als Weltstar gefeiert, ihr Auftritt war ikonisch. Doch über 60 Jahre später mag sich die Schauspielerin ungern an die Szenen erinnern, wie sie gegenüber der Bild sagt. «Ich mag nicht mehr über Bond reden. Ich bin enttäuscht und vor allem sauer auf die Bond-Macher.»

Die mittlerweile in Rom lebende 86-jährige Andress lässt kein gutes Haar an den Machern von 007. Vor allem die Geschäftsführer rund um Albert R. Broccoli und dessen Tochter Barbara bekommen ihr Fett weg. «Die haben auch durch mich über Jahrzehnte Millionen kassiert. Aber ich habe nie eine Anerkennung bekommen. Kein Danke, keinen Cent extra, nicht mal einen Strauß Blumen», so Andress gegenüber «Bild». Seit 1996 leitet Barbara Broccoli die Geschäfte rund um die Bond-Reihe.

Profitabelster Bond aller Zeiten

Trotzdem verhalf ihr die Rolle als Honey Rider zu einer Weltkarriere in Hollywood. Laut Umfragen gilt die Karibik-Szene in «James Bond jagt Dr. No» unter Bond-Fans zu den besten Momenten der Agenten-Reihe. «Ich danke den Fans für diese Anerkennung, aber ich bin müde von Bond und will mich nicht weiter damit beschäftigen», so die gebürtige Schweizerin gegenüber der Bild.