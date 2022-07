Berufungsgericht : Urteil im Fall Flavio Becca abgemildert

LUXEMBURG – Ein Jahr Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe: Das Berufungsgericht hat am Mittwoch den Bauunternehmer Flavio Becca erneut verurteilt.

Der luxemburgische Geschäftsmann Flavio Becca, der wegen des Kaufs von 842 Luxusuhren im Wert von 18 Millionen Euro über verschiedene Firmen vor Gericht stand, ist am gestrigen Mittwoch vom Berufungsgericht erneut verurteilt worden: Zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung, ein Jahr weniger als beim ersten Urteil. Die Vorwürfe lauteten Geldwäsche und Veruntreuung von Firmengeldern.

Die Geldstrafe bleibt bei 250.000 Euro, allerdings werden diesmal alle 842 Uhren konfisziert, die Gegenstand des Prozesses waren. Ein Urteil, mit dem Beccas Anwältin Maître Lydie Lorang nicht zufrieden war. Sie gab an, mit Becca in Kassation gehen zu wollen. «Falls es sein muss, ziehen wir bis nach Straßburg an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte», wird sie beim «Tageblatt» zitiert.