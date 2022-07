USA : US-Abgeordneter Zeldin während Wahlkampfrede attackiert

Der US-Kongressabgeordnete Lee Zeldin ist bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat New York attackiert worden. Der Angreifer habe am Donnerstag mit einer Stichwaffe in der Hand versucht, den Hals des republikanischen Politikers zu treffen, teilte die Polizei von Monroe County in einer Stellungnahme mit. Dabei habe er Zeldin gesagt: «Du bist erledigt.»

Zeldin will bei der Wahl im November Gouverneur von New York werden. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielt er eine Rede in der Kleinstadt Perinton, etwa 500 Kilometer nordwestlich von New York City. Laut Mitteilung kletterte um etwa 20.00 Uhr Ortszeit ein Mann auf die Bühne und griff den Politiker an.