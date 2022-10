Taiwan: US-Admiral warnt – «Chinesische Invasion könnte noch 2022 erfolgen»

Xi will Anschluss notfalls gewaltsam

Am Sonntag war Jinping im Rahmen des Parteikongresses der kommunistischen Partei Chinas für eine dritte Amtszeit bestätigt worden – er ist damit der erste chinesische Präsident nach dem absoluten Machthaber Mao Tsetung, der eine solche Amtszeit erreicht. Im Rahmen des Kongresses in Peking versprach Xi Jinping erneut, Taiwan eines Tages mit China «wieder zu vereinen» oder die Insel gewaltsam ins bevölkerungsreichste Land der Welt einzugliedern.

«Jedes Versprechen früher eingelöst als geplant»

In der Vergangenheit sagte ein weiterer US-Admiral, dass man davon ausgehe, dass China etwa ab 2027 bereit sei, Taiwan anzugreifen und einzunehmen. Diese Zahl ist laut Gilday aber nun weit überholt. «Es geht nicht nur darum, was Präsident Xi Jinping sagt, sondern auch, wie sich die Chinesen verhalten und was sie tun», so der ranghohe Admiral. In den letzten 20 Jahren habe man wiederholt beobachten können, dass sie jedes Versprechen, dass sie abgegeben hätten, früher eingelöst hätten als ursprünglich angekündigt.