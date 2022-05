«Wie man seinen Ehemann umbringt» : US-Autorin soll ihren Mann nach eigener Gebrauchsanleitung getötet haben

In den USA steht eine Autorin vor Gericht, die ein Buch mit dem Titel «Wie man seinen Ehemann umbringt» geschrieben hat – und nun ihren Ehemann umgebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft in Portland im Bundesstaat Oregon wirft der 71-jährigen Nancy Crampton Brophy vor, ihren Mann erschossen zu haben, um mehrere Lebensversicherungen zu kassieren.

Laut der Anklage wurde Crampton Brophys Wagen am 2. Juni 2018 fast genau zu dem Zeitpunkt am Oregon Culinary Institute gefilmt, als ihr Mann in einem der Schulräume getötet wurde. Crampton Brophy sagte vor Gericht aus, sie erinnere sich nicht daran, dort gewesen zu sein. Sie bestätigte aber, dass auf den Bildern ihr Wagen zu sehen sei. Sie sei auf der Suche nach einer Idee für eine neue Geschichte in der Gegend herumgefahren, behauptete sie.