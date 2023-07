KI: US-Behörde leitet Untersuchung gegen ChatGPT-Entwickler ein

Die US-Verbraucherschutzbehörde hat Medienberichten zufolge eine Untersuchung gegen die Entwicklerfirma des Textroboters ChatGPT eingeleitet. Die Federal Trade Commission prüfe, ob das Unternehmen OpenAI gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen habe, indem es öffentliche Daten auswertete und falsche Informationen über seinen Chatbot veröffentlichte, berichteten die Zeitungen Washington Post und New York Times. Demnach hat die Behörde einen 20-seitigen Fragenkatalog an OpenAI geschickt, in dem sie detaillierte Informationen über KI-Technologie, Produkte, Kunden und Datensicherheitsvorkehrungen des Unternehmens anfordert.